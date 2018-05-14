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Другое     15.05.2018, 15:44

REG.RU зарегистрирует домены .МОСКВА и .MOSCOW для Правительства Москвы

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Теги:  интернет  Правительство Москвы  аукционы 

15 мая. Mossovetinfo.ru – Крупнейший российских хостинг-провайдер и регистратор доменных имен REG.RU в пятый раз выиграл аукцион по предоставлению услуг по регистрации, продлению и обслуживанию доменов в .МОСКВА и .MOSCOW для Правительства Москвы, сообщили ИА Моссовет в пресс-службе REG.RU.

По условиям контракта, REG.RU зарегистрирует 2100 доменных имен в столичных зонах .MOSCOW и .МОСКВА и будет обеспечивать их работу до 4 мая 2019 года.

Всего в доменных зонах .MOSCOW и .МОСКВА зарегистрировано около 36 тысяч доменов.


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Теги: 
интернет  Правительство Москвы  аукционы 

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