15 мая. Mossovetinfo.ru – Крупнейший российских хостинг-провайдер и регистратор доменных имен REG.RU в пятый раз выиграл аукцион по предоставлению услуг по регистрации, продлению и обслуживанию доменов в .МОСКВА и .MOSCOW для Правительства Москвы, сообщили ИА Моссовет в пресс-службе REG.RU.



По условиям контракта, REG.RU зарегистрирует 2100 доменных имен в столичных зонах .MOSCOW и .МОСКВА и будет обеспечивать их работу до 4 мая 2019 года.



Всего в доменных зонах .MOSCOW и .МОСКВА зарегистрировано около 36 тысяч доменов.