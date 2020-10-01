1 октября. Mossovetinfo.ru - Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Впервые на этой стадии турнира сыграют три российских клуба.



Группа А: «Бавария», «Атлетико», «Зальцбург», «Локомотив».

Группа B: «Реал», «Шахтёр», «Интер», «Боруссия» М.

Группа C: «Порту», «Манчестер Сити», «Олимпиакос», «Марсель».

Группа D: «Ливерпуль», «Аякс», «Аталанта», «Мидтьюллан».

Группа E: «Севилья», «Челси», «Краснодар», «Ренн».

Группа F: «Зенит», «Боруссия» Д, «Лацио», «Брюгге».

Группа G: «Ювентус», «Барселона», «Динамо» Киев, «Ференцварош».

Группа H: «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «РБ Лейпциг», «Истанбул Башакшехир».



Матчи первого тура группового этапа пройдут 20-21 октября.