1 октября. Mossovetinfo.ru - Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Впервые на этой стадии турнира сыграют три российских клуба.
Группа А: «Бавария», «Атлетико», «Зальцбург», «Локомотив».
Группа B: «Реал», «Шахтёр», «Интер», «Боруссия» М.
Группа C: «Порту», «Манчестер Сити», «Олимпиакос», «Марсель».
Группа D: «Ливерпуль», «Аякс», «Аталанта», «Мидтьюллан».
Группа E: «Севилья», «Челси», «Краснодар», «Ренн».
Группа F: «Зенит», «Боруссия» Д, «Лацио», «Брюгге».
Группа G: «Ювентус», «Барселона», «Динамо» Киев, «Ференцварош».
Группа H: «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «РБ Лейпциг», «Истанбул Башакшехир».
Матчи первого тура группового этапа пройдут 20-21 октября.
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