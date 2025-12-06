Другие материалы
15.12.2025, 06:10
РФ приветствует решение в FIDE о полном допуске российских шахматистов - Песков
15 декабря — Mossovetinfo.ru — Россия приветствует решение генассамблеи Международной шахматной федерации (FIDE) в по...
12.12.2025, 13:48
Указ о запрете регулировать искусственный интеллект штатам подписал Трамп
12 декабря — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп подписал указ, существенно ограничивающий возможности шт...
06.12.2025, 14:25
Литва аннулировала временный вид на жительство 145 граждан России
6 декабря — Mossovetinfo.ru — У 145 граждан России в Литве аннулирован временный вид на жительство (ВНЖ). Об этом сообщ...