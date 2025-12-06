 
Актуальные темы: переговоры
Другое     15.12.2025 06:10

РФ приветствует решение в FIDE о полном допуске российских шахматистов - Песков

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  FIDE  Россия  голосование  соревнования  гимн  флаг 

15 декабря — Mossovetinfo.ru — Россия приветствует решение генассамблеи Международной шахматной федерации (FIDE) в пользу полного допуска российских шахматистов к международным соревнованиям с флагом и гимном. Об этом по информации ТАСС заявил журналистам пресс-секретарь президента России, председатель попечительского совета Федерации шахмат России (ФШР) Дмитрий Песков.

«Мы приветствуем решение генассамблеи Международной федерации шахмат о допуске наших спортсменов и наших команд шахматистов к международным соревнованиям с флагом и гимном. Мы высоко ценим такое решение генассамблеи, принятое в результате голосования», - сказал он.

«Мы считаем, что это самый правильный шаг на пути деполитизации спорта, тем более в такой области, как шахматы. И мы рассчитываем, что это решение международной федерации было именно таким. Любые другие трактовки честного голосования могут вызвать только наше разочарование», - подчеркнул Песков.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
FIDE  Россия  голосование  соревнования  гимн  флаг 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

06:10 Другое РФ приветствует решение в FIDE о полном допуске российских шахматистов - Песков

05:40 Город (Москва и область) 15 беспилотников перехватили и уничтожили силы ПВО за ночь – Собянин (05:07 мск)

13:48 Другое Указ о запрете регулировать искусственный интеллект штатам подписал Трамп

11:31 Город (Москва и область) Из-за ожидаемого похолодания в Москве повысили температуру в системах отопления

10:34 Город (Москва и область) Временные ограничения на полеты введены в ряде аэропортов Москвы

Актуальные материалы

12:14 Мнения Кремль: обновленная Стратегия нацбезопасности США - залог переговоров по Украине

21:38 Мнения Путин: «мессенджеры – Telegram и так далее – используются для того, чтобы как-то влиять на молодёжную среду»

00:50 Мнения Трамп: встреча американской делегации с Путиным в Москве прошла хорошо

06:03 Общество В ОП РФ объяснили, что делать покупателям при возврате квартиры по схеме Долиной – РИА Новости

17:38 В мире Путин: отказ от предложений России по мирным договорённостям может привести к утрате государственности Украины

16:13 В мире Путин: американские предложения по Украине могут быть положены в основу мирного урегулирования

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru