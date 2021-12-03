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09.12.2021, 16:11
РФС наказал ЦСКА за действия фанатов на матче с «Зенитом»
9 декабря. Mossovetinfo.ru — Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС наказал ЦСКА по итогам матча чемпионата Рос...
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04.12.2021, 16:14
Футболисты ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в Самаре
4 декабря. Mossovetinfo.ru - «Крылья Советов» уступили ЦСКА в матче 17-го тура чемпионата России. Хозяева поля владе...
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03.12.2021, 18:46
РПЛ выступила с заявлением в связи с акцией протеста российских болельщиков
3 декабря. Mossovetinfo.ru – Российская футбольная премьер-лига (РПЛ) выступила с заявлением по акции болельщиков не...