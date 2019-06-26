26 июня. Mossovetinfo.ru – Исполком Российского футбольного союза утвердил новый лимит на иностранных футболистов для клубов Российской Премьер-лиги, который вступит в силу начиная с сезона 2020/2021, сообщается на официальном сайте РФС.
Согласно новому лимиту, в заявке клубов высшей лиги может быть не более 8 футболистов-легионеров, при этом все они могут одновременно выходить на поле. Всего в заявке клуба может быть не более 25 футболистов.
В настоящее время в РПЛ действует лимит «6+5», согласно которому, на поле может одновременно находится не более 6 легионеров. При этом количество легионеров в заявке команды не регламентируется.
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