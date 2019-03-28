28 марта. Mossovetinfo.ru – Роскачество совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT) составили рейтинг смартфонов, по итогам испытаний, проведенных в конце 2018 – начале 2019 года.
Исследования проводились по 229 параметрам, в том числе изучались возможности телефона, эргономика, емкость батареи, качество камеры и получаемого видео, удобство набора текстовых сообщений, воспроизведение музыки, качество звонков, работа с навигацией и интернетом. Всего было исследовано более 300 моделей смартфонов
Все три первых места по итогам испытаний заняли модели фирмы Samsung: Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+ и Samsung Galaxy S10e.
В десятку также вошли Samsung Galaxy Note 9, Apple iPhone XS Max, Apple iPhone XS, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+, Samsung Galaxy S8 и Huawei Mate 20 Pro.
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