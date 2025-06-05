9 июня — Mossovetinfo.ru — Рособоронэкспорт будет участвовать в переоснащении вооруженных сил Индонезии, АО «Рособ...

5 июня — Mossovetinfo.ru — Таиланд не будет пересматривать в 2025-2026 годах действующий безвизовый режим для россиян, п...