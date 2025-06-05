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Другое     09.06.2025 12:07

Рособоронэкспорт будет участвовать в переоснащении вооруженных сил Индонезии

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Теги:  Рособоронэкспорт  АО «Рособоронэкспорт»  Госкорпорация Ростех  выставка  Indo Defense 2025  Индонезия  вооруженные силы  переоснащение  президент 

9 июня — Mossovetinfo.ru — Рособоронэкспорт будет участвовать в переоснащении вооруженных сил Индонезии, АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех) представит новейшую российскую продукцию военного назначения в Индонезии на Международной выставке Indo Defense 2025. Мероприятие пройдет с 11 по 14 июня на территории выставочного комплекса Jakarta International Expo Kemayoran в Джакарте, российский спецэкспортер представит более 250 наименований российской продукции для вооруженных сил. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Всего на своем стенде «Рособоронэкспорт» презентует более 250 наименований российской продукции военного назначения для всех видов вооруженных сил. Большинство образцов прошли проверку в реальных боевых условиях и были доработаны по ее итогам», - сообщает Рособоронэкспорт.

Также сообщается, что в числе предложений Рособоронэкспорт в Джакарте – самолеты 5 и 4++ поколений Су-57Э и Су-35 и средства поражения для них: управляемые ракеты Х-31ПД, Х-35УЭ, топливозаправщики Ил-78МК-90А, вертолеты Ка-52Э и машины типа Ми-17, БпЛА. Готовы поставлять разработанную под локации с многочисленными водными преградами бронетехнику: легкий плавающий танк «Спрут» и БМП-3Ф, подводные лодки и корабли прибрежной зоны, новейшие средства ПВО: ЗРС С-400 «Триумф» и С-350Е «Витязь», ЗРПК «Панцирь-С1М», ПЗРК «Верба» и, естественно, средства борьбы с беспилотниками».

Также Рособоронэкспорт предложит широкую линейку продукции для Военно-морского флота.

Отмечается, что «по большинству представленных образцов российской военной техники Рособоронэкспорт предлагает Джакарте развивать технологическое сотрудничество с организацией их выпуска на национальных заводах и верфях».

«Российская делегация принимает участие в Indo Defense 2025 по личному приглашению Президента Республики Индонезия Правобо Субианто, которое он сделал при встрече с Президентом России Владимиром Путиным в 2024 году», сообщает Рособоронэкспорт.

Фото: Рособоронэкспорт


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Теги: 
Рособоронэкспорт  АО «Рособоронэкспорт»  Госкорпорация Ростех  выставка  Indo Defense 2025  Индонезия  вооруженные силы  переоснащение  президент 

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