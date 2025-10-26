14 ноября — Mossovetinfo.ru — Рособоронэкспорт в ходе Dubai Airshow 2025 представит рекордное число натурных экспонатов за всю историю участия в зарубежных выставках, сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-службе АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех). Рособоронэкспорт организует единую российскую экспозицию на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025, которая пройдет с 17 по 21 ноября в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.
«Dubai Airshow – это глобальная площадка, на которой определяются тренды авиакосмической и оборонной отраслей. В 2025 году Рособоронэкспорт представляет здесь более 850 образцов российской продукции – высокоинтеллектуальных систем, способных кардинально повысить обороноспособность наших партнеров. Более 30 самых востребованных из них покажем в натурном виде на статической площадке и в павильоне», - отмечается в сообщении со ссылкой на генерального директора Рособоронэкспорта Александра Михеева.
Большинство представленных образцов имеют опыт применения в боевых условиях, разработаны и доработаны с учетом реалий современного конфликта высокой интенсивности.
Также отмечается, что «в российском павильоне общей площадью 1 тыс. квадратных метров свою продукцию военного, двойного и гражданского назначения представят крупнейшие оборонные холдинги страны, в том числе входящие в Ростех «Объединенная авиастроительная корпорация», «Объединенная двигателестроительная корпорация», концерн «Радиоэлектронные технологии» и другие. Кроме того, будет представлена продукция Концерна ВКО «Алмаз-Антей» и Корпорации «Тактическое ракетное вооружение».
Впервые на Ближнем Востоке Рособоронэкспорт представит истребитель 5 поколения, тактическое ракетное вооружение, современные авиационные двигатели, учебно-боевой самолет с современным бортовым оборудованием, военно-транспортный самолет, разведывательно-ударный вертолет, другая техника, оборудование боеприпасы.
Помимо демонстрации новинок российского вооружения Рособоронэкспорт проведет на Dubai Airshow 2025, проведет насыщенную деловую программу, встречи и переговоры с делегациями стран Ближнего Востока и многочисленными участниками авиасалона из других регионов.
Группа «Русские витязи», всегда горячо приветствуемая зрителями всего мира, продемонстрирует фигуры высшего пилотажа на истребителях Су-35С, отмечает Рособоронэкспорт.
Подробнее – на сайте Рособоронэкспорт www.roe.ru
Фото: Рособоронэкспорт