19.01.2026, 13:01
Рособоронэкспорт впервые покажет российские беспилотники на выставке UMEX 2026 в Абу-Даби
19 января — Mossovetinfo.ru — АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех) впервые организует единую росси...
17.01.2026, 21:35
США вводят пошлины против 8 стран Северной Европы из-за Гренландии
17 января — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норв...
20.12.2025, 08:38
Минюст США публикует массив документов собранных в ходе расследования в отношении Джеффри Эпштейна
20 декабря — Mossovetinfo.ru — Министерство юстиции США опубликовало тысячи страниц с фотографиями, записями телефо...