 
Актуальные темы: переговоры
Другое     19.01.2026 13:01

Рособоронэкспорт впервые покажет российские беспилотники на выставке UMEX 2026 в Абу-Даби

Теги:  Рособоронэкспорт  беспилотники  БпЛА  выставка  UMEX 2026  Абу-Даби 

19 января — Mossovetinfo.ru — АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех) впервые организует единую российскую экспозицию на международной выставке и конференции по беспилотным системам и тренажерам UMEX&SIMTEX 2026 в Объединенных Арабских Эмиратах. На мероприятии, которое пройдет с 20 по 22 января 2026 года в Абу-Даби, спецэкспортер представит передовые отечественные решения в области БпЛА и обсудит перспективы отрасли с делегациями иностранных государств. Об этом ИА МОССОВЕТ сообщили в пресс-службе АО «Рособоронэкспорт».

На своем стенде компания представит самые востребованные на мировом рынке российские БпЛА и барражирующие боеприпасы, испытанные в реальных боевых условиях и подтвердившие свои характеристики, - отмечается в сообщении.

«По нашим прогнозам, спрос на БпЛА к 2030 году вырастет на 120%, а на барражирующие боеприпасы – на 400%. В Абу-Даби мы представляем барражирующие боеприпасы «Куб-2-2Э» и «Ланцет-Э», имеющий рекорд по подтвержденным пораженным целям, а также разведывательные БпЛА «Скат-350М» и Supercam S350. По ним мы готовы вести переговоры о поставках из России или технологическом сотрудничестве, а на ряд образцов Рособоронэкспортом уже подписаны экспортные контракты с партнерами» -– сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев, чьи слова приводит пресс-служба российской государственной компании.

Сайт АО «Рособоронэкспорт» - www.roe.ru

Фото: пресс-служба АО «Рособоронэкспорт»


