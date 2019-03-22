22 марта. Mossovetinfo.ru – Россиянка Алина Загитова завоевала первое место на проходящем в Японии чемпионате мира по фигурному катанию.
Второе место заняла казахская фигуристка Элизабет Турсынбаева, бронзу завоевала еще одна россиянка – Евгения Медведева.
Загитова набрала 227,5 балла по сумме двух программ. Турсынбаева набрала - 224,76 балла, Медведева - 223,8. Еще одна россиянка, Софья Самодурова, набрала 208,58 балла и заняла 8-е место в общем зачете.
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