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Другое     22.03.2019 16:58

Россиянка Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

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Теги:  фигурное катание  чемпионат мира  спорт 

22 марта. Mossovetinfo.ru – Россиянка Алина Загитова завоевала первое место на проходящем в Японии чемпионате мира по фигурному катанию.

Второе место заняла казахская фигуристка Элизабет Турсынбаева, бронзу завоевала еще одна россиянка – Евгения Медведева.

Загитова набрала 227,5 балла по сумме двух программ. Турсынбаева набрала - 224,76 балла, Медведева - 223,8. Еще одна россиянка, Софья Самодурова, набрала 208,58 балла и заняла 8-е место в общем зачете.


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Карта места

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Теги: 
фигурное катание  чемпионат мира  спорт 

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