5 ноября. Mossovetinfo.ru – Российские клубы сыграли в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов и вновь не смогли одержать ни одной победы.



Во вторник, 4 ноября московский «Локомотив» принимал на своем поле мадридский «Атлетико» и сыграл вничью 1:1.



В среду санкт-петербургский «Зенит» также на своем поле принимал итальянский «Лацио» и также сыграл вничью 1:1. «Краснодар» в гостях уступил испанской «Севилье» со счетом 2:3, причем по ходу матча вел в счете 2:0.



После трех туров у российских клубов в 9 матчах 4 ничьи и 5 поражений. «Локомотив» и «Краснодар» в своих группах идут на третьем месте, «Зенит» в своей группе четвертый.