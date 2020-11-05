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Другое     05.11.2020 01:08

Российские клубы вновь не смогли одержать победу в Лиге чемпионов

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Теги:  Лига чемпионов  футбол  Локомотив  Краснодар  Зенит 

5 ноября. Mossovetinfo.ru – Российские клубы сыграли в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов и вновь не смогли одержать ни одной победы.

Во вторник, 4 ноября московский «Локомотив» принимал на своем поле мадридский «Атлетико» и сыграл вничью 1:1.

В среду санкт-петербургский «Зенит» также на своем поле принимал итальянский «Лацио» и также сыграл вничью 1:1. «Краснодар» в гостях уступил испанской «Севилье» со счетом 2:3, причем по ходу матча вел в счете 2:0.

После трех туров у российских клубов в 9 матчах 4 ничьи и 5 поражений. «Локомотив» и «Краснодар» в своих группах идут на третьем месте, «Зенит» в своей группе четвертый.


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Теги: 
Лига чемпионов  футбол  Локомотив  Краснодар  Зенит 

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