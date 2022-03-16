Россию просят покинуть Совет Европы

16 марта. Mossovetinfo.ru - Во вторник представители Парламентской ассамблеи Совета Европы единогласно высказались за то, чтобы Россия покинула Совет Европы. Три человека воздержались при голосовании, 216 " высказались «за».



Россия намерена денонсировать ряд документов, которые не отвечают интересам РФ, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, в том числе: Устав Совета Европы, Европейскую конвенцию по правам человека, еще четыре конвенции.



15 марта с.г. генеральному секретарю М.Пейчинович-Бурич вручено уведомление о выходе Российской Федерации из организации, - сообщается в заявлении МИД, распространенном вечером во вторник.



В то же время в заявлении МИД России отмечается, что Россия продолжит выполнять принятые постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если в них не содержится противоречий российской Конституции,