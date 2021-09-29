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Другое     29.09.2021 11:50

Рост цен на автомобили продолжает замедляться

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Теги:  автомобили  цены  рост цен 

29 сентября. Mossovetinfo.ru – В начале осени рост цен на автомобили в России замедлился, в среднем рост составляет 1-2% в месяц, что вдвое медленнее, чем в первой половине года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные автодилеров.

Тем не менее, в России все еще ощущается дефицит автомобилей, что увеличивает время ожидания автомобилей и стоимость опций при покупке и рост стоимости самих машин. Дилеры ожидают, что рынок стабилизируется не раньше конца I квартала 2022 года, когда доступность машин вырастет.

Ранее сообщалось, что в августе в России производство автомобилей сократилось на 20%. Это обусловлено корпоративными отпусками и недостатком электронных чипов.

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Теги: 
автомобили  цены  рост цен 

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