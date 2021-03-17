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Другое     17.03.2021 16:16

РПЛ запускает систему добровольной идентификации болельщиков

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Теги:  РПЛ  болельщики  идентификация 

17 марта. Mossovetinfo.ru – Российская премьер-лига запускает систему добровольной регистрации идентификации болельщиков, сообщается на официальном сайте РПЛ.

Как говориться в сообщении, на фоне обсуждаемой на государственном уровне системы обязательной идентификации болельщиков, лига хочет протестировать возможные варианты идентификации, отработать взаимодействие лиги с клубами, а также сделать процесс идентификации максимально удобным для болельщиков.

Процесс добровольной регистрации и авторизации болельщиков будет осуществляться через сервис Премьер Pass. Помимо регистрации, сервис даст болельщикам новые возможности при покупке билетов и посещении матчей.

В частности, те, кто пройдут добровольную идентификацию, смогут быстрее попадать на стадионы через отдельные турникеты Премьер Pass, получат единый сервис авторизации и регистрации на всех клубных сайтах по продаже билетов, получат от клубов скидки на покупку билетов и атрибутики, и другое.

Для того, чтобы зарегистрироваться в системе, необходимо будет указать номер мобильного телефона и e-mail. В дальнейшем электронные билеты на матчи будут оформляться с привязкой к учётной записи болельщика в системе идентификации РПЛ.

Зарегистрироваться в системе идентификации РПЛ можно будет в любое удобное время в период проведения матчей Тинькофф РПЛ сезона 2020/21.

В ноябре 2020 года глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что Российская премьер-лига совместно с Российским футбольным союзом ведет диалог со всеми заинтересованными сторонами на тему возможного введения системы идентификации болельщиков.

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Теги: 
РПЛ  болельщики  идентификация 

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