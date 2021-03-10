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Другое     10.03.2021 13:24

Сайты российских госорганов «легли» после замедления работы Twitter

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Теги:  интернет  сайты  сбой  Twitter 

10 марта. Mossovetinfo.ru – Масштабный сбой произошел в работе сайтов российских госорганов днем в среду, 10 марта.

Пользователи сообщают о проблемах с доступом к сайтам Кремля, правительства, Госдумы. Ряд пользователей отмечал проблемы с доступом к сайтам Следственного Комитета, Минцифры, Минфина. Отмечались проблемы и с доступом к сайту Роскомнадзора.

Работа сайтов госорганов была восстановлена через час.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге, что вопрос о сбоях в работе сайтов российских госорганов необходимо адресовать Минсвязи.

Сбой в работе сайтов российских госорганов случился после того, как Роскомнадзор объявил о замедлении работы Twitter в России за игнорирование требований об удалении незаконного контента.

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Теги: 
интернет  сайты  сбой  Twitter 

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