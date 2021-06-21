Сборная России по футболу не вышла из группы на чемпионате Европы

21 июня. Mossovetinfo.ru – Сборная России по футболу проиграла команде Дании и заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы.



Встреча, которая состоялась в понедельник в Копенгагене, завершилась со счетом 4:1 в пользу сборной Дании.



Первое место в группе B, набрав 9 очков, набрала сборная Бельгии. Сборные Дании, Финляндии и России набрали по три очка, но по дополнительным показателям россияне стали последними в группе.