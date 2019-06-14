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Другое     17.06.2019 13:21

Сборная России по футболу впервые после ЧМ-2018 сыграет в Москве 10 октября

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Теги:  Сборная России по футболу  Лужники  футбол  Евро-2020 

17 июня. Mossovetinfo.ru – Сборная России по футболу проведет отборочный матч Чемпионата Европы-2020 против сборной Шотландии на стадионе «Лужники», сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Матч состоится 10 октября в 21:45 и станет первым официальным матчем сборной в Москве после чемпионата мира 2018 года. После окончания ЧМ-2018 сборная России проводила домашние матчи в Ростове, Калининграде, Нижнем Новгороде, Сочи и Саранске.

До матча в Москве сборная России проведет еще два отборочных матча: 6 сентября в Глазго состоится гостевой матч против сборной Шотландии, а 9 сентября в Калининграде российская команда примет сборную Казахстана.


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Теги: 
Сборная России по футболу  Лужники  футбол  Евро-2020 

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