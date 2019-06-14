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17.06.2019, 13:21
Сборная России по футболу впервые после ЧМ-2018 сыграет в Москве 10 октября
17 июня. Mossovetinfo.ru – Сборная России по футболу проведет отборочный матч Чемпионата Европы-2020 против сборной Шотландии на стадионе «Лужники», сообщается на официальном сайте Российского фут...
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Другое
17.06.2019, 11:55
В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать клубнику
17 июня. Mossovetinfo.ru – Роскачество составило рекомендации по правильному выбору клубники, сообщает пресс-служба ведомства. В летний сезон специалисты рекомендуют покупать клубнику, выраще...
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Другое
14.06.2019, 09:59
Компания Huawei запустит собственную операционную систему вместо Android
14 июня. Mossovetinfo.ru — Компания Huawei запустит собственную операционную систему Hongmeng вместо Android, сообщил вице-президент компании Эндрю Уильямсон. По словам Уильямсона, новая опер...