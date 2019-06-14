17 июня. Mossovetinfo.ru – Сборная России по футболу проведет отборочный матч Чемпионата Европы-2020 против сборной Шотландии на стадионе «Лужники», сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.



Матч состоится 10 октября в 21:45 и станет первым официальным матчем сборной в Москве после чемпионата мира 2018 года. После окончания ЧМ-2018 сборная России проводила домашние матчи в Ростове, Калининграде, Нижнем Новгороде, Сочи и Саранске.



До матча в Москве сборная России проведет еще два отборочных матча: 6 сентября в Глазго состоится гостевой матч против сборной Шотландии, а 9 сентября в Калининграде российская команда примет сборную Казахстана.