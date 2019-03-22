22 марта. Mossovetinfo.ru – Футболисты сборной России проиграли команде Бельгии в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.



Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. Единственный мяч у россиян забил Денис Черышев. Матч проходил в Брюсселе.



Свой следующий матч в рамках квалификации чемпионата Европы сборная России проведет. Команда Станислава Черчесова сыграет на выезде с командой Казахстана.