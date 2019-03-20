20 марта. Mossovetinfo.ru – Стадионный тур группы «Ленинград» в 2019 году станет последним для группы, сообщил один из основателей и лидер группы Сергей Шнуров на своей странице в Instagram.
Тур стартует 4 июня в Калининграде, и завершится 12 октября в Санкт-Петербурге. В рамках тура пройдут выступления в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде и Ростове-на-Дону.
Шнуров допустил, что когда-нибудь в будущем группа может вновь собраться, но отметил, что если это произойдет, то «не скоро».
Группа «Ленинград» была создана в 1997 году в Санкт-Петербурге. За время деятельности группа выпустила 19 студийных альбомов, а также множество синглов и концертных альбомов. Сергей Шнуров является автором большинства песен группы.
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