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Другое     14.09.2023 09:23

Шойгу утвердил список заболеваний, с которыми нельзя поступить на контракт при мобилизации

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Теги:  военная служба  мобилизация  контракт  Шойгу  список  ограничения  перечень заболеваний 

14 сентября — Mossovetinfo.ru — Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил перечень заболеваний, с которыми граждане РФ и других государств не могут поступить на военную службу по контракту в период мобилизации, военного положения и в военное время.

Приказываю: утвердить Перечень заболеваний, при наличии которых гражданин (иностранный гражданин), признанный ограниченно годным к военной службе, не может быть принят на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации в период мобилизации, в период военного положения и в военное время, - сказано в документе.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В перечень вошли ВИЧ, гепатит В, гепатит С, все формы активного туберкулеза, сахарный диабет I типа, психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ, а также ряд других заболеваний.

11 сентября т.г. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ № 699, устанавливающий выплату мобилизованным или заключившим контракт для участия в специальной военной операции военным пенсионерам ежемесячной компенсации военной пенсии.

Как пояснила заместитель Министра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова, это позволит Минобороны России выплатить компенсацию военным пенсионерам за весь период с момента их повторного поступления на военную службу и приостановления пенсионных выплат.

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Теги: 
военная служба  мобилизация  контракт  Шойгу  список  ограничения  перечень заболеваний 

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