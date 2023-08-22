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14.09.2023, 09:23
Шойгу утвердил список заболеваний, с которыми нельзя поступить на контракт при мобилизации
14 сентября — Mossovetinfo.ru — Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил перечень заболеваний, с которыми гражд...
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10.09.2023, 21:38
В России нашли самый крупный алмаз за 10 лет
10 сентября — Mossovetinfo.ru — Компания «Алмазы Анабара» группы АЛРОСА добыла на алмазном прииске Маят в Анабарско...
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22.08.2023, 07:24
Япония начнет сбрасывать очищенную радиоактивную воду с Фукусимы в океан 24 августа
22 августа — Mossovetinfo.ru — Япония начнет сбрасывать очищенную радиоактивную воду с Фукусимы в океан уже в четвер...