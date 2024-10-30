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04.11.2024, 12:26
Си Цзиньпин призвал прилагать совместные усилия для улучшения городского управления
4 ноября — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин призвал горожан принять активное участие в развитии и упр...
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31.10.2024, 11:50
В Китае началось строительство первой в мире интеллектуальной производственной базы летающих автомобилей
31 октября — Mossovetinfo.ru — В минувшее воскресенье в городе Гуанчжоу, административном центре провинции Гуандун ...
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30.10.2024, 08:35
Сбербанк приостановил запись на сделки по семейной ипотеке с 30 октября
30 октября — Mossovetinfo.ru — Сбербанк с 30 октября временно приостановил запись на сделки по семейной ипотеке в свя...