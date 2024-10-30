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Другое     04.11.2024 12:26

Си Цзиньпин призвал прилагать совместные усилия для улучшения городского управления

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Теги:  Си Цзиньпин  Китай  КНР  город  управление  концепция 

4 ноября — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин призвал горожан принять активное участие в развитии и управлении городами для совместного строительства гармоничных и прекрасных городов, сообщает Синьхуа.

Си Цзиньпин, который также является генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Центрального военного совета, выступил с таким призывом в ответном письме участникам лекционной программы для народных масс в Шанхае. Основной задачей программы является проведение лекций для жителей городских районов на такие темы, как достижения КПК в области теоретических инноваций и концепция о том, что народный город строится народом и функционирует во имя народа. Среди лекторов - отставные чиновники, военные, эксперты, преподаватели и личности-образцы. Лекторы делятся с жителями личным опытом, рассказывают об истории, знакомят с инновационной теорией партии и позитивными изменениями, произошедшими в Шанхае в новую эпоху - это действительно значимое дело, отметил Си Цзиньпин в письме.

Подчеркнув важность придерживаться концепции о том, что народный город строится народом и функционирует во имя народа, Си Цзиньпин призвал участников программы вдохновить больше жителей на принятие и реализацию этой концепции.

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Теги: 
Си Цзиньпин  Китай  КНР  город  управление  концепция 

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