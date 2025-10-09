Другие материалы
17.10.2025, 07:42
Силы ПВО в ночь 17 октября сбили 61 украинский БПЛА над регионами России
17 октября — Mossovetinfo.ru — Средства ПВО в период с 23:00 мск 16 октября до 07:00 мск 17 октября уничтожили и перехватили 6...
13.10.2025, 07:49
В ночь на 13 октября силами и средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 БПЛА
13 октября — Mossovetinfo.ru — В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 12 октября до 7.00 мск 13 октября дежурными сред...
09.10.2025, 22:30
Каждая вторая добавка БАДов с Омега-3 нарушает закон – Роскачество
9 октября — Mossovetinfo.ru — Масштабная проверка БАДов с Омега-3, которую провело Роскачество, выявила, что каждая в...