Силы ПВО в ночь 17 октября сбили 61 украинский БПЛА над регионами России

17 октября — Mossovetinfo.ru — Средства ПВО в период с 23:00 мск 16 октября до 07:00 мск 17 октября уничтожили и перехватили 61 украинский беспилотник над территорией России за ночь, сообщили в Минобороны РФ.



В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 16 октября до 07:00 мск 17 октября дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 32 БПЛА - над территорией Республики Крым, 13 БПЛА - над территорией Ростовской области, 6 БПЛА - над акваторией Черного моря, 5 БПЛА - над территорией Брянской области, по 2 БПЛА - над территориями Тульской области и Московского региона и 1 - над территорией Курской области, - - говорится в сообщении.



Вечером 16 октября Минобороны сообщило, что в период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 11 БПЛА – над территорией Курской области; по 5 БПЛА – над территориями Воронежской и Брянской областей; 2 БПЛА – над территорией Республики Крым.