15 апреля. Mossovetinfo.ru – Интернет-пользователи в России жалуются на появление новой схемы мошенничества, сообщает «Коммерсантъ».
Оборот новой схемы может составлять сотни миллионов рублей, по утверждениям пользователей, деньги выводятся на сим-карты мобильного оператора «Tele2». При этом представители оператора заявили, что с жалобами не сталкивались.
Пользователи получали предложение принять участие в «беспроигрышной лотерее» или пройти небольшой опрос за вознаграждение. После этого у пользователей просили заплатить комиссию за «перевод документов», при этом их просили ввести данные банковской карты. Оплаченная «комиссия» выводилась на счет сим-карты «Tele2». После этого, якобы, злоумышленники выводили средства с карты.
Жалобы на новую схему мошенничества поступили в Роскомнадзор и МВД. По данным издания, в МВД сейчас проводят оперативно-розыскные действия, с целью выявить и пресечь возможную новую схему мошенничества.
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