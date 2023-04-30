SpaceX запустила ракету-носитель с 56 спутниками Starlink нового поколения

4 мая. Mossovetinfo.ru - Американская компания SpaceX в четверг 4 мая в 03:31 по местному времени с мыса Канаверал (штат Флорида) осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группировкой из 56 микроспутников нового поколения сети Starlink



"Вывод 56 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении на странице компании в "Твиттере".



Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой 260 кг. С мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту более 3,8 тыс. спутников Starlink. Всего планируется ввести в эксплуатацию 11 тыс. спутников, которые позволят обеспечивать широкополосный доступ в интернет со скоростью по стандарту 5G.



Сегодняшний пуск стал 83-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 14-м с начала текущего года.



В конце апреля 2023 года вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины сообщил, что Украина располагает 42 тыс. действующих терминалов спутникового интернета Starlink ("Старлинк").