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Другое     28.02.2022 15:26

«Спартак» исключат из Лиги Европы

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Теги:  УЕФА  Спартак  футбол  санкции  спецоперация 

28 февраля. Mossovetinfo.ru - УЕФА запретит московскому футбольному клубу «Спартак» продолжить выступление в Лиге Европы, утверждает немецкая газета Bild. Официальных комментариев от УЕФА на данный момент нет.

В 1/8 финала турнира российский клуб попал на немецкий «Лейпциг», который тренирует бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско.

ФИФА в воскресенье вечером запретила проводить международные матчи в России, а также запретила сборной России использовать имя флаг и гимн. Команда сможет играть без зрителей на нейтральном поле под названием «Футбольный союз России». Эти санкции последовали после начала спецоперации в ДНР, ЛНР.

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Теги: 
УЕФА  Спартак  футбол  санкции  спецоперация 

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