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Другое     24.05.2021 17:32

«Спартак» объявил о назначении нового главного тренера

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Теги:  Спартак  Руй Витория  назначение 

24 мая. Mossovetinfo.ru — Португальский специалист Руй Витория назначен главным тренером московского «Спартака», сообщается на официальном сайте клуба.  

Контракт с Виторией подписан на 2 года.

Ранее Витория возглавлял португальские клубы «Пасуш де Феррейра», «Витория», «Бенфика» а также саудовский «Ан-Наср».

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Теги: 
Спартак  Руй Витория  назначение 

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