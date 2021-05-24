«Спартак» объявил о назначении нового главного тренера

24 мая. Mossovetinfo.ru — Португальский специалист Руй Витория назначен главным тренером московского «Спартака», сообщается на официальном сайте клуба.



Контракт с Виторией подписан на 2 года.



Ранее Витория возглавлял португальские клубы «Пасуш де Феррейра», «Витория», «Бенфика» а также саудовский «Ан-Наср».