«Спартак» объявил о возвращении Квинси Промеса

24 февраля. Mossovetinfo.ru – Московский «Спартак» объявил о возвращении нападающего Квинси Промеса, сообщение опубликовано в официальном микроблоге московского клуба.



Как сообщают голландские СМИ, за переход Промеса «Спартак» заплатит амстердамскому «Аяксу» 8,5 миллиона евро. При этом, за счет бонусов сумма может вырасти до 11 миллионов.



Промес уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 годы и стал в составе красно-белых чемпионом России 2017 года и обладателем Суперкубка страны.