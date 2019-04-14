14 апреля. Mossovetinfo.ru – Московский «Спартак» проиграл в гостях «Ростову» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице премьер-лиги, опережая идущий на шестом месте «Ростов» на одно очко.
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