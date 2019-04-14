14 апреля. Mossovetinfo.ru – Московский «Спартак» проиграл в гостях «Ростову» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу.



Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.



«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице премьер-лиги, опережая идущий на шестом месте «Ростов» на одно очко.