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Другое     05.09.2021 11:03

Специалисты спрогнозировали нехватку в России запчастей для авто

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Теги:  автомобили  запчасти  дефицит  прогноз 

5 сентября. Mossovetinfo.ru – В ближайшее время в России может возникнуть дефицит автозапчастей, а также может вырасти срок их доставки, сообщают «Известия» со ссылкой на релиз одного из ведущих российских маркетплейсов по продаже автозапчастей в России Autodoc.ru.

По данным специалистов маркетплейса, на складах ведущих импортеров и дистрибутеров автозапчастей в России запасы продукции существенно сократились. Если ранее на складах хранилось около 100 тысяч запчастей, то сейчас их количество не превышает 50 тысяч и продолжает сокращаться.

По словам президента Autodoc.ru Владислава Соловьева, уже сейчас ощущается нехватка некоторых запчастей к автомобилям премиальных марок. Срок доставки заказов на некоторые запчасти вырос с двух до шести недель.

Сообщается, что больше всего ощущается нехватка наиболее популярных деталей: тормозных колодок и дисков, рычагов передней подвески, рулевых реек, кузовных деталей, запчастей и расходных материалов для обслуживания двигателей.

Кроме того, в связи с дефицитом микросхем, снизились запасы автомобильной электроники.

По словам Соловьева, многие автопроизводители испытали производственные сбои в связи с пандемией коронавируса. В связи с этим в настоящее время автозапчасти в первую очередь идут на первичную комплектацию автомобилей.

По прогнозам специалистов, осенью дефицит автозапчастей может усилиться.

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр рекомендовал российским автомобилистам отложить покупку нового автомобиля на год-полтора.

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Теги: 
автомобили  запчасти  дефицит  прогноз 

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