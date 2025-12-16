17 января — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами. Об этом он написал в Truth Social. Сейчас на товары из ЕС действует тариф в размере 15%.
Начиная с 1 февраля 2026 года, Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Соединенное Королевство, Нидерланды и Финляндия будут облагаться пошлиной в 10% на любые и все товары, поставляемые в Соединенные Штаты Америки. 1 июня 2026 года эта пошлина будет увеличена до 25%. Пошлина будет подлежать уплате до тех пор, пока не будет достигнута сделка о полной и окончательной покупке Гренландии, — сообщил Трамп в своей соцсети Truth Social.
«Этот взрывной шаг направлен против нескольких членов альянса НАТО, в который входит Дания. Теперь этим странам грозит введение карательных пошлин со стороны союзника, стремящегося отвоевать территорию внутри блока», — сообщает Bloomberg.
Напомним, что Трамп, в пятницу, выступая в пятницу в Белом доме, заявил, что рассматривает возможность введения новых пошлин в отношении стран, которые выступают против его стремления аннексировать Гренландию, не поддержат этот план
.
«Я могу ввести пошлины для стран, если они не поддержат Гренландию, потому что Гренландия нужна нам, потому что Гренландия нужна нам для обеспечения национальной безопасности», — заявил Трамп.
США должны контролировать крупнейший в мире остров, полагает Трамп. Он утверждал, что приобретение США арктических территорий, полуавтономной территории Дании, союзницы по НАТО, будет отвечать интересам национальной безопасности США и, в свою очередь, укрепит оборонный альянс.