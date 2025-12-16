 
Актуальные темы: переговоры
Другое     17.01.2026 21:35

США вводят пошлины против 8 стран Северной Европы из-за Гренландии

Теги:  США  Гренландия  покупка  пошлина  Дания  Норвегия  Швеция  Франция  Германия  Великобритания  Нидерланды  Финляндия  Трамп  250 лет США 

17 января — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами. Об этом он написал в Truth Social. Сейчас на товары из ЕС действует тариф в размере 15%.

Начиная с 1 февраля 2026 года, Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Соединенное Королевство, Нидерланды и Финляндия будут облагаться пошлиной в 10% на любые и все товары, поставляемые в Соединенные Штаты Америки. 1 июня 2026 года эта пошлина будет увеличена до 25%. Пошлина будет подлежать уплате до тех пор, пока не будет достигнута сделка о полной и окончательной покупке Гренландии, — сообщил Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Этот взрывной шаг направлен против нескольких членов альянса НАТО, в который входит Дания. Теперь этим странам грозит введение карательных пошлин со стороны союзника, стремящегося отвоевать территорию внутри блока», — сообщает Bloomberg.

Напомним, что Трамп, в пятницу, выступая в пятницу в Белом доме, заявил, что рассматривает возможность введения новых пошлин в отношении стран, которые выступают против его стремления аннексировать Гренландию, не поддержат этот план.

«Я могу ввести пошлины для стран, если они не поддержат Гренландию, потому что Гренландия нужна нам, потому что Гренландия нужна нам для обеспечения национальной безопасности», — заявил Трамп.

США должны контролировать крупнейший в мире остров, полагает Трамп. Он утверждал, что приобретение США арктических территорий, полуавтономной территории Дании, союзницы по НАТО, будет отвечать интересам национальной безопасности США и, в свою очередь, укрепит оборонный альянс.

