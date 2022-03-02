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Другое     02.03.2022 08:07

США запретили полеты российских самолетов в своем воздушном пространстве

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Теги:  США  воздушное пространство  Россия  запрет  Украина 

2 марта. Mossovetinfo.ru - США присоединяются к союзникам и закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов в связи с событиями на Украине, заявил во вторник президент Джо Байден.

Министерство транспорта США на своем сайте объявило, что запрет всех воздушных судов на полеты российских самолетов в воздушном пространстве США вступит в силу к концу среды.

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Теги: 
США  воздушное пространство  Россия  запрет  Украина 

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