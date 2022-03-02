США запретили полеты российских самолетов в своем воздушном пространстве

2 марта. Mossovetinfo.ru - США присоединяются к союзникам и закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов в связи с событиями на Украине, заявил во вторник президент Джо Байден.



Министерство транспорта США на своем сайте объявило, что запрет всех воздушных судов на полеты российских самолетов в воздушном пространстве США вступит в силу к концу среды.