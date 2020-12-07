7 декабря. Mossovetinfo.ru - В Цюрихе состоялась жеребьевка европейской квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года. Сборная России попала в группу H и сыграет с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.
Первые матчи состоятся в марте, завершится групповой турнир в октябре 2021 года.
20:53 Другое Стали известны соперники сборной России по квалификации ЧМ-2022
17:47 Общество Названы темы вопросов, которые россияне хотят задать Владимиру Путину
17:34 В России Попова утвердила правила транспортировки и хранения вакцины «Спутник V»
16:33 Город (Москва и область) Монтаж самого высокого в Европе колеса обозрения начался на ВДНХ
14:52 Город (Москва и область) Собянин: ситуация с COVID-19 в Москве сложная, мы видим рост по всем основным параметрам
20:53 Другое Стали известны соперники сборной России по квалификации ЧМ-2022
19:11 Общество Найдена мутация коронавируса, против которой бессильны антитела
10:35 Мнения Биолог заявил, что коронавирус может вызвать преждевременное старение
01:35 Город (Москва и область) Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется после Нового года - Печатников
11:45 Мнения В ближайшие месяцы не стоит ждать окончания пандемии коронавируса - ВОЗ
09:22 В России Заработал единый информационный номер по вопросам коронавируса