7 декабря. Mossovetinfo.ru - В Цюрихе состоялась жеребьевка европейской квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года. Сборная России попала в группу H и сыграет с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.



Первые матчи состоятся в марте, завершится групповой турнир в октябре 2021 года.