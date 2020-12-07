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Другое     07.12.2020 20:53

Стали известны соперники сборной России по квалификации ЧМ-2022

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Теги:  сборная России по футболу  футбол  спорт  ЧМ-2022 

7 декабря. Mossovetinfo.ru - В Цюрихе состоялась жеребьевка европейской квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года. Сборная России попала в группу H и сыграет с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

Первые матчи состоятся в марте, завершится групповой турнир в октябре 2021 года.


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Теги: 
сборная России по футболу  футбол  спорт  ЧМ-2022 

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