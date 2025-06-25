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Стоимость биткоина достигла $121 тысячи, это - исторический максимум
14 июля — Mossovetinfo.ru — Согласно данным площадки Binance, стоимость биткоина достигла $121 тысячи, это - исторический м...
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08.07.2025, 09:17
Трамп уведомил 14 стран о введении дополнительных пошлин с 1 августа
8 июля — Mossovetinfo.ru — Администрация США направила 14 странам уведомления о введении дополнительных пошлин с 1 ав...
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25.06.2025, 09:37
Пашинян заявил, что правоохранительные органы сорвали план по захвату власти
25 июня — Mossovetinfo.ru — Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правоохранительные органы предотврати...