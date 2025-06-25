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Другое     14.07.2025 07:36

Стоимость биткоина достигла $121 тысячи, это - исторический максимум

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Теги:  инвестиции  крипта  биткоин  максимум 

14 июля — Mossovetinfo.ru — Согласно данным площадки Binance, стоимость биткоина достигла $121 тысячи, это - исторический максимум

«Биткоин впервые преодолел отметку в 120 000 долларов, а оптимизм инвесторов растёт почти ежедневно после выхода из узкого торгового диапазона, который заставил скептиков задуматься, сможет ли первая криптовалюта вернуть себе рекордную динамику, наблюдавшуюся в начале года», - сообщил Bloomberg в 6:46 утра по Гринвичу +3 .

Bloomberg отмечает, что, теперь, когда другие рисковые активы, такие как акции, снова достигли рекордных значений, биткоин также возобновил рост.

«Этот сдвиг свидетельствует о том, что отношение к биткоину меняется: теперь это не просто спекулятивный актив, а макростраховочный инструмент и структурно дефицитное средство сбережения, — сказал Джордж Мандрес, старший трейдер XBTO Trading LLC.

Лидер криптовалютного рынка вырос на 1,9 % до 121 344 долларов и с декабря прибавил в цене около 30 %.

По данным Binance на 06:41 мск, цены цифровой валюты достигала $120 тыс.

«Биткоин преодолел отметку в 120 000 долларов, но настоящим испытанием станет отметка в 125 000 долларов», — сказала Рэйчел Лукас, криптоаналитик из BTC Markets.

Базовый сценарий остается бычьим, при отсутствии внешнего негатива аналитики допускают движение к $140–150 тыс. до конца года, сообщает РБК со ссылкой на мнения экспертов.

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Теги: 
инвестиции  крипта  биткоин  максимум 

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