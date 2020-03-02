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Другое     02.03.2020 16:56

Суперкубок УЕФА в 2023 году пройдет в Казани

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Теги:  УЕФА  футбол  Суперкубок УЕФА  Казань 

2 марта. Mossovetinfo.ru – Матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году пройдет в Казани на стадионе «Казань-Арена», такое решение было принято на заседании Исполкома УЕФА в Амстердаме в понедельник, 2 марта, сообщается на официальном сайте организации.

Финал Суперкубка УЕФА в 2022 году пройдет на Олимпийском стадионе в Хельсинки.

Кроме того, исполком утвердил где пройдут финалы клубных турниров УЕФА: финальный матч Лиги Европы УЕФА – 2022 пройдет в венгерском Будапеште, финал женской Лиги чемпионов - 2022 состоится в итальянском Турине, финал женской Лиги чемпионов – 2023 пройдет в голландском Эйндховене.


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Карта места

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Теги: 
УЕФА  футбол  Суперкубок УЕФА  Казань 

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