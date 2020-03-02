2 марта. Mossovetinfo.ru – Матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году пройдет в Казани на стадионе «Казань-Арена», такое решение было принято на заседании Исполкома УЕФА в Амстердаме в понедельник, 2 марта, сообщается на официальном сайте организации.



Финал Суперкубка УЕФА в 2022 году пройдет на Олимпийском стадионе в Хельсинки.



Кроме того, исполком утвердил где пройдут финалы клубных турниров УЕФА: финальный матч Лиги Европы УЕФА – 2022 пройдет в венгерском Будапеште, финал женской Лиги чемпионов - 2022 состоится в итальянском Турине, финал женской Лиги чемпионов – 2023 пройдет в голландском Эйндховене.