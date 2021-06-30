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Другое     30.06.2021 14:38

Техком РФС признал работу Черчесову неудовлетворительной, но выразил ему доверие

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Теги:  РФС  сборная России по футболу  футбол  спорт 

30 июня. Mossovetinfo.ru – Сегодня состоялось заседание технического комитета РФС. Как сообщил РИА Новости глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович, технический комитет признал работу Черчесова на чемпионате Европы неудовлетворительной. При этом, комитет выразил доверие Черчесову и «пожелал ему удачи на пост главного тренера сборной».

РФС ранее сообщал, что в ближайшее время будет проведен внеочередной Исполком РФС, главной темой которого станут результаты сборной России на чемпионате Европы по футболу. На нем будет присутствовать главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, который подведет итоги ее выступления на турнире. После этого члены Исполкома дадут свою оценку работы тренерского штаба

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Теги: 
РФС  сборная России по футболу  футбол  спорт 

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