Телеграм-канал «Фонтанки» взломали вечером 10 мая

10 мая, Mossovetinfo.ru - "Канал в Telegram «Фонтанки.ру» взломали вечером 10 мая. Просим читателей не переходить по ссылкам из последних постов", сообщает редакция популярного портала северной столицы.



"Доступ к каналу у администраторов из числа сотрудников редакции пропал около десяти часов вечера. От лица канала злоумышленники предлагают «Заработать очень хорошие деньги». «Фонтанка» не имеет никакого отношения к данной публикации и очень просит всех читателей не переходить по ссылкам, в том числе в некий канал «Фонтанка SPB ЗАРАБОТОК»", - отмечается в сообщении".