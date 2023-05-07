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10.05.2023, 23:18
Телеграм-канал «Фонтанки» взломали вечером 10 мая
10 мая, Mossovetinfo.ru - "Канал в Telegram «Фонтанки.ру» взломали вечером 10 мая. Просим читателей не переходить по ссылкам ...
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08.05.2023, 18:53
Песков: сказанное Будановым свидетельствует что Украина - задумщик и спонсор терроризма
8 мая. Mossovetinfo.ru - Москва надеется, что Соединенные Штаты и страны Европы осудят заявление начальника Главного ...
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07.05.2023, 22:48
"Зенит" пятый раз подряд выиграл чемпионат России по футболу
7 мая, Mossovetinfo.ru - Седьмого мая в матче 26-го тура РПЛ, со счетом 3:2 дома, "Зенит" обыграл "Спартак" и досрочно, уже в ...