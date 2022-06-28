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Другое     28.06.2022 09:27

Telegram WebK был обновлен до версии 1.5.0

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Теги:  Telegram  обновление  WebK  версия 

28 июня. Mossovetinfo.ru – Telegram в официальном уведомлении пользователям сообщил об обновлении WebK до версии 1.5.0. Новая версия позволяет – впервые для веб–приложений Telegram проводить поддержку одновременно нескольких вкладок и многое другое.

В уведомлении пользователям о версии 1.5.0 для WebK Telegram сообщает:
- Внедрение поддержки нескольких вкладок – впервые для веб–приложений Telegram - настройка способа просмотра Telegram для повышения комфорта и производительности.
• Откройте несколько вкладок или окон браузера, чтобы просматривать несколько чатов или каналов одновременно.
• Организуйте рабочий процесс Telegram на нескольких мониторах, перемещая вкладки на разные экраны.
• Используйте ⌘/ Ctrl + click или средний щелчок по любому разговору в вашем списке чатов, чтобы открыть его на отдельной вкладке.

Все сообщения и содержимое легко синхронизируются между вкладками. Чтобы использовать несколько вкладок в Safari, пожалуйста, подумайте о переходе на другой браузер для лучшего взаимодействия. Из-за технических ограничений Safari приложение WebK по-прежнему можно использовать только на одной вкладке.

2. WebK становится еще более стильным, добавляя:
• Анимированные заполнители при загрузке списка чатов.
• Прокрутка фотографий профиля в группах, которые перемещаются вверх и вниз вместе с их сообщениями.
• Редизайн меню с новыми красивыми эффектами размытия.
• Цветные предварительные просмотры ответов, соответствующие цвету имен ваших партнеров по чату.

Это обновление также включает в себя несколько исправлений ошибок, устраняющих проблемы с:
- Неправильные непрочитанные значения
- Визуальные ошибки в заполнителях
- Не удается пометить сообщения как прочитанные
- Производительность падает при возвращении к предыдущим чатам.
- и многое другое

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Теги: 
Telegram  обновление  WebK  версия 

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