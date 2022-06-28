09:47 Мнения CNN: советники Байдена в частном порядке сомневаются, что Украина может вернуть всю свою территорию
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16:25 Мнения Преподаватели, искажающие информацию по СВО, должны уволиться – председатель Госдумы
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12:50 Город (Москва и область) Гидрометцентр продлил оранжевый уровень опасности в Москве до 18:00 26 июня
12:54 В России В Мариуполе за последние сутки сдались в плен еще 694 боевика – Минобороны
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19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине
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14:56 Власть Генпрокуратура: как госизмена будет расцениваться любая помощь иностранным организациям, государствам в период проведения спецоперации в ДНР, ЛНР
08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса