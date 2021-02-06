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Другое     06.02.2021 10:38

Telegram заблокировал каналы, которые публикуют персональные данные силовиков, правоохранителей

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Теги:  Telegram  персональные данные  блокировка  каналы  Дуров 

6 февраля. Mossovetinfo.ru - Мессенджер Telegram решил заблокировать каналы, публикующие персональные данные силовиков, правоохранителей. Об этом сообщает корреспондент ИА МОССОВЕТ со ссылкой на канал основателя мессенджера Павла Дурова. "Мы приняли решение заблокировать проблемные каналы с личными данными",— сообщил Дуров у себя в Telegram.

Дуров отметил, что призывы к насилию недопустимы. Также он сообщил, что из-за каналов, которые публикуют адреса и номера правоохранителей, прокуроров, судей, а также журналистов и медиаменеджеров, возникли проблемы с обновлением для iOS.

Telegram был запущен в 2013 году. Осенью 2017 года платформа стала доступна на русском языке. В России мессенджер Telegram был заблокирован в апреле 2018 г., позднее решение о блокировке было отменено.
По информации Дурова, в первую неделю января 2021 года "число активных пользователей Telegram превысило 500 миллионов в месяц".

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Теги: 
Telegram  персональные данные  блокировка  каналы  Дуров 

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