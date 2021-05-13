Tesla приостанавливает продажи электромобилей за биткоины

13 мая. Mossovetinfo.ru — Основатель и руководитель компании Tesla Илон Маск объявил о том, что компания приостанавливает продажу своих электромобилей за биткоины в связи с неэкологичностью их получения.



«Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для добычи и транзакций биткойна», - написал Маск в своем микроблоге в Twitter.



Маск также сообщил, что компания Tesla не будет продавать свою криптовалюту, пока ее добыча будет осуществляться с помощью устойчивых и экологичных источников энергии.



Глава компании Tesla отметил, что у криптовалют многообещающее будущее, однако их развитие не должно происходить за счет ущерба окружающей среде.