Трамп вводит ряд чрезвычайных мер в Вашингтоне из-за преступности, вышедшей из-под контроля

11 августа — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп выступил на пресс-конференции в понедельник с заявлением о том, что федеральное правительство возьмёт под свой контроль столичное полицейское управление округа Колумбия для борьбы с преступностью и о направлении в столицу США Вашингтон федеральных агентов правоохранительных органов для усиления местного полицейского присутствия из-за преступности, вышедшей из-под контроля, а также направлении подразделений нацгвардии.



Также Трамп заявил, что объявляет чрезвычайное положение в сфере общественной безопасности. Трамп после 48 часов чрезвычайного положения может сохранить федеральное управление полицией округа Колумбия на более длительный срок, если уведомит об этом председателей и заместителей председателей комитетов Конгресса, которые занимаются законодательными вопросами, связанными с округом Колумбия.



«Мне не нравится находиться здесь и говорить о том, насколько небезопасной, грязной и отвратительной была эта некогда прекрасная столица», - отметил Трамп на пресс-конференции.



Также Трамп сказал, что ему неловко говорить о преступности в Вашингтоне, округ Колумбия, накануне его встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, 15 августа.



В указе Трампа об объявлении чрезвычайное положение в сфере общественной безопасности, опубликованном на сайте Белого дома, приводятся следующие данные:



«Рост числа насильственных преступлений в самом сердце нашей республики имеет последствия, выходящие за рамки отдельных трагедий, которые широко освещаются в СМИ. Такое беззаконие также представляет собой недопустимый риск для жизненно важных федеральных функций, осуществляемых в округе Колумбия. Насилие и преступность препятствуют найму и удержанию ключевых федеральных служащих, подрывают важнейшие функции правительства и, следовательно, благополучие всей страны, а также подрывают веру в силу Соединённых Штатов. Такие условия недопустимы нигде, но особенно в столице нашей страны и резиденции федерального правительства. Граждане, туристы и федеральные служащие заслуживают мира и безопасности, а не страха и насилия. Для бесперебойной работы исполнительных департаментов и агентств, судов, дипломатических миссий и федерального правительства необходим эффективный правоохранительный механизм, способный остановить стремительный рост насильственных преступлений, а не тот, который позволяет толпе нападать на государственных служащих или стрелять в них рядом с федеральными зданиями, где они работают.



Масштабы кризиса, вызванного насильственными преступлениями, ставят округ Колумбия в один ряд с самыми опасными юрисдикциями США. В 2024 году округ Колумбия в среднем демонстрировал один из самых высоких показателей грабежей и убийств среди крупных городов страны. Действительно, в округе Колумбия уровень насильственных преступлений, убийств и грабежей выше, чем во всех 50 штатах. В 2024 году уровень убийств составил 27,54 на 100 000 жителей. Кроме того, в округе был зафиксирован самый высокий в стране уровень угонов транспортных средств — 842,4 угона на 100 000 жителей, что более чем в три раза превышает средний показатель по стране — 250,2 угона на 100 000 жителей. По некоторым показателям округ Колумбия входит в 20 % самых опасных городов мира».

