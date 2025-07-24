 
Актуальные темы: переговоры
Другое     11.08.2025 21:13

Трамп вводит ряд чрезвычайных мер в Вашингтоне из-за преступности, вышедшей из-под контроля

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Трамп  Вашингтон  чрезвычайное положение  преступность 

11 августа — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп выступил на пресс-конференции в понедельник с заявлением о том, что федеральное правительство возьмёт под свой контроль столичное полицейское управление округа Колумбия для борьбы с преступностью и о направлении в столицу США Вашингтон федеральных агентов правоохранительных органов для усиления местного полицейского присутствия из-за преступности, вышедшей из-под контроля, а также направлении подразделений нацгвардии.

Также Трамп заявил, что объявляет чрезвычайное положение в сфере общественной безопасности. Трамп после 48 часов чрезвычайного положения может сохранить федеральное управление полицией округа Колумбия на более длительный срок, если уведомит об этом председателей и заместителей председателей комитетов Конгресса, которые занимаются законодательными вопросами, связанными с округом Колумбия.

«Мне не нравится находиться здесь и говорить о том, насколько небезопасной, грязной и отвратительной была эта некогда прекрасная столица», - отметил Трамп на пресс-конференции.

Также Трамп сказал, что ему неловко говорить о преступности в Вашингтоне, округ Колумбия, накануне его встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, 15 августа.

В указе Трампа об объявлении чрезвычайное положение в сфере общественной безопасности, опубликованном на сайте Белого дома, приводятся следующие данные:

«Рост числа насильственных преступлений в самом сердце нашей республики имеет последствия, выходящие за рамки отдельных трагедий, которые широко освещаются в СМИ. Такое беззаконие также представляет собой недопустимый риск для жизненно важных федеральных функций, осуществляемых в округе Колумбия. Насилие и преступность препятствуют найму и удержанию ключевых федеральных служащих, подрывают важнейшие функции правительства и, следовательно, благополучие всей страны, а также подрывают веру в силу Соединённых Штатов. Такие условия недопустимы нигде, но особенно в столице нашей страны и резиденции федерального правительства. Граждане, туристы и федеральные служащие заслуживают мира и безопасности, а не страха и насилия. Для бесперебойной работы исполнительных департаментов и агентств, судов, дипломатических миссий и федерального правительства необходим эффективный правоохранительный механизм, способный остановить стремительный рост насильственных преступлений, а не тот, который позволяет толпе нападать на государственных служащих или стрелять в них рядом с федеральными зданиями, где они работают.

Масштабы кризиса, вызванного насильственными преступлениями, ставят округ Колумбия в один ряд с самыми опасными юрисдикциями США. В 2024 году округ Колумбия в среднем демонстрировал один из самых высоких показателей грабежей и убийств среди крупных городов страны. Действительно, в округе Колумбия уровень насильственных преступлений, убийств и грабежей выше, чем во всех 50 штатах. В 2024 году уровень убийств составил 27,54 на 100 000 жителей. Кроме того, в округе был зафиксирован самый высокий в стране уровень угонов транспортных средств — 842,4 угона на 100 000 жителей, что более чем в три раза превышает средний показатель по стране — 250,2 угона на 100 000 жителей. По некоторым показателям округ Колумбия входит в 20 % самых опасных городов мира».

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Трамп  Вашингтон  чрезвычайное положение  преступность 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

21:13 Другое Трамп вводит ряд чрезвычайных мер в Вашингтоне из-за преступности, вышедшей из-под контроля

09:26 В России Приоритетным направлением нацпрограммы «Цифровая экономика» была цифровизация госуправления - Максут Шадаев

09:22 Город (Москва и область) Временно закроют движение для транспорта на ряде улиц в центре Москвы в течение воскресенья, 10 августа

08:30 Происшествия В ночь на 10 августа 121 беспилотник уничтожен над территорией России

13:49 Город (Москва и область) Днем в субботу силы ПВО Минобороны сбили три беспилотника, летевших на Москву - Собянин

Актуальные материалы

15:12 В России Путин: озвученные год назад условия, цели по перемирию в Украине «остались прежними»

17:33 Мнения Миронов полагает необоснованными прогнозы что останется только новый мессенджер MAX, а остальные заблокируют

13:03 В мире Франция и Италия не будут участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева

18:59 В мире Трамп завил о санкциях против России, если не будет до сентября сделки о прекращении огня в Украине

14:05 Город (Москва и область) С 1 июля в Москве повысили тарифы на ЖКУ в среднем на 15% (справка о тарифах)

07:53 В мире Заявление Президента России для СМИ о переговорах с Украиной. Полный текст

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru