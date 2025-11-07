Трамп запускает миссию Генезис для ускорения использования ИИ для научных открытий

26 ноября — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп подписал указ о запуске миссии Генезис (Genesis) – национальной инициативы, направленной на ускорение научных прорывов с использованием искусственного интеллекта. Миссия Генезис объединит мощь суперкомпьютеров национальных лабораторий и лучшие научные умы, чтобы преобразовать подход к научным исследованиям, - сообщает сайт Белого дома.



«Этот общегосударственный подход представляет собой историческую мобилизацию ресурсов, поставив перед Министерством энергетики задачу интегрировать свои суперкомпьютеры мирового класса и наборы данных в единую замкнутую платформу искусственного интеллекта. Интегрируя эти данные, миссия Genesis использует возможности искусственного интеллекта для автоматизации разработки экспериментов, ускорения моделирования и создания прогностических моделей, которые повышают производительность федеральных исследований и разработок», -отмечается в сообщении.



Инициатива направлена на использование искусственного интеллекта для масштабного анализа научных данных с целью ускорения открытий в различных сферах.



В указе Трампа отмечается, что в рамках миссии будут проработаны важные направления, «которые охватывают приоритетные области, соответствующие Национальному меморандуму по науке и технологиям № 2 от 23 сентября 2025 года, включая:

(i) передовое производство;

(ii) биотехнология;

(iii) критические материалы;

(iv) энергия ядерного деления и синтеза;

(v) квантовая информатика; и

(vi) полупроводники и микроэлектроника».



«Президент Трамп применяет революционный подход к научным исследованиям, используя возможности искусственного интеллекта, чтобы продвинуть Америку в Золотой век инноваций. Миссия Genesis объединяет научные данные мирового уровня с самым передовым американским искусственным интеллектом, открывая возможности для прорывов в медицине, энергетике, материаловедении и других областях», — заявил Майкл Крациос, помощник президента по науке и технологиям и директор по научно-технической политике Белого дома.



Ряд американских СМИ сравнивают миссию Генезис с Манхэттенским проектом, который способствовал созданию атомной бомбы в США.