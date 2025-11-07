Другое
26.11.2025 07:21
Трамп запускает миссию Генезис для ускорения использования ИИ для научных открытий
26 ноября — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп подписал указ о запуске миссии Генезис (Genesis) – национальной инициативы, направленной на ускорение научных прорывов с использованием искусственного интеллекта. Миссия Генезис объединит мощь суперкомпьютеров национальных лабораторий и лучшие научные умы, чтобы преобразовать подход к научным исследованиям, - сообщает сайт Белого дома.
«Этот общегосударственный подход представляет собой историческую мобилизацию ресурсов, поставив перед Министерством энергетики задачу интегрировать свои суперкомпьютеры мирового класса и наборы данных в единую замкнутую платформу искусственного интеллекта. Интегрируя эти данные, миссия Genesis использует возможности искусственного интеллекта для автоматизации разработки экспериментов, ускорения моделирования и создания прогностических моделей, которые повышают производительность федеральных исследований и разработок», -отмечается в сообщении.
Инициатива направлена на использование искусственного интеллекта для масштабного анализа научных данных с целью ускорения открытий в различных сферах.
В указе Трампа отмечается, что в рамках миссии будут проработаны важные направления, «которые охватывают приоритетные области, соответствующие Национальному меморандуму по науке и технологиям № 2 от 23 сентября 2025 года, включая:
(i) передовое производство;
(ii) биотехнология;
(iii) критические материалы;
(iv) энергия ядерного деления и синтеза;
(v) квантовая информатика; и
(vi) полупроводники и микроэлектроника».
«Президент Трамп применяет революционный подход к научным исследованиям, используя возможности искусственного интеллекта, чтобы продвинуть Америку в Золотой век инноваций. Миссия Genesis объединяет научные данные мирового уровня с самым передовым американским искусственным интеллектом, открывая возможности для прорывов в медицине, энергетике, материаловедении и других областях», — заявил Майкл Крациос, помощник президента по науке и технологиям и директор по научно-технической политике Белого дома.
Ряд американских СМИ сравнивают миссию Генезис с Манхэттенским проектом, который способствовал созданию атомной бомбы в США.