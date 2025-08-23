Другие материалы
Другое
06.09.2025, 07:14
Трамп заявил, что был бы рад присутствию Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 в Майами
6 сентября — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп заявил, что приветствовал бы участие лидеров России и Кит...
Другое
24.08.2025, 12:00
Зеленский не хочет идти на компромиссы в вопросах мирного урегулирования
24 августа — Mossovetinfo.ru — Украина «никогда больше в истории» не будет принуждена к «компромиссу» и она получит ...
Другое
23.08.2025, 17:19
Арестованный в Италии украинец руководил диверсионной группой по подрыву Северных потоков - немецкие следователи
23 августа — Mossovetinfo.ru — Немецкие СМИ получили доступ к ордеру на арест гражданина Украины Сергея К., согласно ...