Трамп заявил, что был бы рад присутствию Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 в Майами

6 сентября — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп заявил, что приветствовал бы участие лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в саммите двадцатки в 2026 году в Майами в качестве наблюдателей и готов обсудить этот вопрос, если Москва и Пекин проявят интерес.



Это интересный вопрос. Я был бы рад их присутствию, если они захотят. Они могли бы приехать как наблюдатели. Не уверен, что они захотят быть наблюдателями. Но если они захотят, мы, конечно, можем это обсудить, — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов в Овальном кабинете Белого дома.



Саммит G20 пройдет в США впервые почти за 20 лет и будет приурочен к 250-летию независимости страны. Местом проведения выбрана Флорида, город Майами.