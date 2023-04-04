 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Другое     16.04.2023 16:34

Три последние работающие АЭС в Германии отключили от энергосети в ночь на воскресенье

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  АЭС  Германия  Финляндия  Бавария решения 

16 апреля. Mossovetinfo.ru - В ночь с субботы на воскресенье три последние работающие АЭС в Германии — "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд" — отключили от энергосети. Об этом сообщила компания-оператор станций.

Решение о закрытии всех атомных электростанций к 2022 году было принято скоропалительно —после аварии на японской АЭС "Фукусима".

Германия отключила АЭС в период энергетического кризиса, когда ряд стран Запада, в том числе Франция, увеличивают капиталовложения в атомную энергетику.

Премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер после отключения АЭС Изар 2 потребовал от правительства Германии выдать ей полномочия для самостоятельного решения по дальнейшему использованию атомной энергетики. Пока кризис не закончится и переход на возобновляемые источники энергии не увенчается успехом, мы должны использовать все виды энергии до конца десятилетия, — заявил Зёдер. Премьер-министр федеральной земли Бавария также отметил, что действия вслепую в энергетической политике немецких Зелёных могут наносят ущерб защите климата, экономике и ставят под угрозу процветание страны.

В ночь на воскресенье третий энергоблок финской АЭС "Олкилуото" начал вырабатывать электроэнергию. С введением реактора весь объект, по оценкам, будет производить примерно 30% всей электроэнергии в Финляндии и страна становится менее зависимой от импорта энергии. По первоначальным планам ожидалось, что станция запустится в 2009 году. В 2003 году подрядчиком строительства стала французская группа Areva.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
АЭС  Германия  Финляндия  Бавария решения 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

16:34 Другое Три последние работающие АЭС в Германии отключили от энергосети в ночь на воскресенье

09:20 Город (Москва и область) Фестиваль «Пасхальный дар» проходит в Москве в восьмой раз - Программа

08:59 Общество Путин и Собянин приехали на пасхальную службу в храм Христа Спасителя

09:10 Общество Благодатный огонь из Иерусалима раздадут в 11 московских храмах (адреса)

21:54 Общество Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных, санкциях к уклонистам

Актуальные материалы

19:34 Город (Москва и область) 9, 16, 23, 25 апреля на 16 крупнейших кладбищах введут бесплатные автобусы (схема)

08:49 Город (Москва и область) Горячую линию 117 и проекты для желающих пойти на военную службу по контракту открыло Правительство Москвы

08:47 Мнения Украина вряд ли сможет в 2023 году вытеснить российские войска - генерал Милли

12:48 Общество 10 признаков того, что вы общаетесь ​​​​​​​с мошенником в Сети - Роскачество

23:35 В мире Путин: коллективный Запад начинает применять уже против России оружие с ядерным компонентом

04:13 Город (Москва и область) Открыта Большая кольцевая линия московского метро - БКЛ

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru