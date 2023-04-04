Три последние работающие АЭС в Германии отключили от энергосети в ночь на воскресенье

16 апреля. Mossovetinfo.ru - В ночь с субботы на воскресенье три последние работающие АЭС в Германии — "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд" — отключили от энергосети. Об этом сообщила компания-оператор станций.



Решение о закрытии всех атомных электростанций к 2022 году было принято скоропалительно —после аварии на японской АЭС "Фукусима".



Германия отключила АЭС в период энергетического кризиса, когда ряд стран Запада, в том числе Франция, увеличивают капиталовложения в атомную энергетику.



Премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер после отключения АЭС Изар 2 потребовал от правительства Германии выдать ей полномочия для самостоятельного решения по дальнейшему использованию атомной энергетики. Пока кризис не закончится и переход на возобновляемые источники энергии не увенчается успехом, мы должны использовать все виды энергии до конца десятилетия, — заявил Зёдер. Премьер-министр федеральной земли Бавария также отметил, что действия вслепую в энергетической политике немецких Зелёных могут наносят ущерб защите климата, экономике и ставят под угрозу процветание страны.



В ночь на воскресенье третий энергоблок финской АЭС "Олкилуото" начал вырабатывать электроэнергию. С введением реактора весь объект, по оценкам, будет производить примерно 30% всей электроэнергии в Финляндии и страна становится менее зависимой от импорта энергии. По первоначальным планам ожидалось, что станция запустится в 2009 году. В 2003 году подрядчиком строительства стала французская группа Areva.