ЦБ РФ оспорил в суде ЕС механизм поддержки Украины за счет активов России

25 мая — Mossovetinfo.ru — 25 мая Банк России 22.05.2026 подал в Общий суд Европейского союза (г. Люксембург) заявление об оспаривании Регламента Европейского парламента и Совета Европейского союза от 24 февраля 2026 года № 2026/467, обжалование касается правового и финансового механизма, созданного указанным актом Европейского союза для предоставления Украине поддержки в 2026–2027 годах, , сообщил в понедельник ЦБ РФ.



«Спорный механизм рассматривает суверенные активы Банка России как элемент финансовой поддержки третьего государства, изменяя правовой и экономический режим суверенных активов, и тем самым нарушает нормы права Европейского союза, фундаментальные права и применимые принципы международного права, включая иммунитет государств и их центральных банков», также отмечается в сообщении ЦБ.



Напомним что Банк России 27 февраля 2026 года подал в Общий Суд Европейского союза (г. Люксембург) заявление об оспаривании Регламента Совета Европейского союза от 12 декабря 2025 года № 2025/2600 (далее – Регламент ЕС). Заявление подано в порядке статьи 263 Договора о функционировании Европейского союза. Это продолжение работы по оспариванию незаконных действий Европейского союза в отношении суверенных активов Банка России.

Оспариваемым Регламентом ЕС была установлена бессрочная блокировка (заморозка) активов Банка России, а также исключена возможность судебной защиты нарушенных прав на активы, в том числе путем приведения в исполнение любых судебных/арбитражных решений в связи с мерами, принятыми этим актом.

В результате принятия Регламента ЕС были нарушены, помимо прочего, базовые и неотъемлемые права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности, принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков, гарантированные международными договорами и правом Европейского союза, что противоречит фундаментальным принципам права и не может быть признано совместимым с принципом верховенства права.

Кроме того, при принятии оспариваемого Регламента ЕС были допущены существенные процедурные нарушения, в частности, поскольку он был принят не единогласием членов ЕС, а большинством голосов в обход требований статьи 215 Договора о функционировании Европейского союза.