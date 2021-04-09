ЦСКА и «Локомотив» сыграют в полуфинале Кубка России

9 апреля. Mossovetinfo.ru — Московские ЦСКА и «Локомотив» сыграют в полуфинале Кубка России по футболу.



Матч состоится 21 апреля и пройдет на стадионе «Локомотив» в Черкизово.



В другом полуфинале грозненский «Ахмат» примет самарские «Крылья Советов». Матч состоится 22 апреля.