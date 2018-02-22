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Другое
22.02.2018, 17:33
Олимпийский комитет России вернул в МОК медали уличенных в допинге керленгистов
22 февраля. /Mossovetinfo.ru/ -Бронзовые медали Олимпиады-2018, завоёванные кёрлингистами Анастасией Брызгаловой и Александром Крушельницким, которые были лишены наград решением Спортивного арбитра...
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Другое
22.02.2018, 11:21
Ford Focus третьего поколения является самым мужским среди подержанных авто - CarPrice
22 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Ford Focus третьего поколения стал «лидером рейтинга, вопреки всем представлениям о том, каким должен быть настоящий мужской автомобиль», - сообщили ИА "Моссовет" в&nb...
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Другое
22.02.2018, 08:20
Twitter анонсировал ужесточение мер по борьбе с «ботами»
22 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Интернет-компания Twitter 22 февраля объявила о мерах по борьбе с компьютерными «ботами» - запрещены массовый репостинг, а также автоматизация для новых тви...