Twitter анонсировал ужесточение мер по борьбе с «ботами»

22 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Интернет-компания Twitter 22 февраля объявила о мерах по борьбе с компьютерными «ботами» - запрещены массовый репостинг, а также автоматизация для новых твитов.

Twitter не позволит в дальнейшем людям размещать идентичные сообщения из нескольких аккаунтов, сообщает Reuters.



«Эти изменения являются важным шагом в предупреждении злонамеренной деятельности, направленной против важных обсуждений в Twitter, включая выборы в США и во всем мире», — заявил представитель компании Йоэль Рот.



Под запрет подпадают также «массовый, агрессивный или очень крупный автоматизированный ретвитинг», а также использование нескольких учетных записей для выполнения подобных автоматических действий.



До 23 марта компания требует внести необходимые изменения в работу пользователей— в противном случае аккаунты могут быть заблокированы.



Принимаемые меры направлены на то, чтобы избавиться спамеров, не затрагивая при этом людей, пользующихся услугами платформы, сообщает руководство Twitter.