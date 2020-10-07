7 октября. Mossovetinfo.ru - У игроков сборной России по футболу Георгия Джикии и Маринато Гилерме подозрение на коронавирус, сообщает Telegram-канал «Ложа прессы».



Тестирование в сборной России проводится регулярно, у футболистов один из тестов показал сомнительные результаты. Футболисты были изолированы, результаты их тестов перепроверяются, тестирование будут проводить ежедневно. При этом, никаких симптомов у Джикии и Гилерме нет, самочувствие нормальное.



После получения сомнительных результатов тестов у Джикии и Гилерме, все остальные игроки и тренеры сборной России прошли дополнительное тестирование. У всех отрицательные результаты тестов.