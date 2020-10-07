 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Другое     07.10.2020 11:10

У футболистов сборной России Джикии и Гилерме подозрение на коронавирус

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  сборная России по футболу  коронавирус  подозрение  Георгий Джикия  Маринато Гилерме 

7 октября. Mossovetinfo.ru - У игроков сборной России по футболу Георгия Джикии и Маринато Гилерме подозрение на коронавирус, сообщает Telegram-канал «Ложа прессы».

Тестирование в сборной России проводится регулярно, у футболистов один из тестов показал сомнительные результаты. Футболисты были изолированы, результаты их тестов перепроверяются, тестирование будут проводить ежедневно. При этом, никаких симптомов у Джикии и Гилерме нет, самочувствие нормальное.

После получения сомнительных результатов тестов у Джикии и Гилерме, все остальные игроки и тренеры сборной России прошли дополнительное тестирование. У всех отрицательные результаты тестов.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
сборная России по футболу  коронавирус  подозрение  Георгий Джикия  Маринато Гилерме 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

17:22 В России Экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская объявилена в розыск в России

16:56 В мире Нобелевскую премию по химии получили ученые из Франции и США

16:35 Мнения Введение общероссийского локдауна может быть только самой крайней мерой - ВОЗ

15:14 Город (Москва и область) В Москве создадут цифровую базу таксистов

13:27 Власть В Кремле не видят повода не доверять российской статистике по коронавирусу - Песков

Актуальные материалы

09:33 Город (Москва и область) Власти Москвы обсуждают повторное введение режима самоизоляции - СМИ

07:57 Власть Правительство изменило правила поддержки Фонда защиты прав дольщиков

07:40 В России Вопрос о переносе выборов в Госдуму на весну снят, они пройдут в сентябре 2021 года

00:14 Город (Москва и область) Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась - Собянин

23:55 Общество Аномальное тепло сохранится в Москве в течение недели

11:31 В России В России число новых случаев коронавируса за сутки превысило 10 000

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru