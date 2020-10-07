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07.10.2020, 11:10
У футболистов сборной России Джикии и Гилерме подозрение на коронавирус
7 октября. Mossovetinfo.ru - У игроков сборной России по футболу Георгия Джикии и Маринато Гилерме подозрение на коронавирус, сообщает Telegram-канал «Ложа прессы». Тестирование в сборной Ро...
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Другое
07.10.2020, 06:44
Российский рынок недвижимости может подложить бомбу под всю экономику, - эксперты, СМИ
7 октября. Mossovetinfo.ru - Российский рынок недвижимости оказался в своего рода "идеальном шторме". По разным прогнозам, россиян могут с равной вероятностью ожидать как бурный рост, так и обвал цен,...
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Другое
07.10.2020, 01:38
Apple официально назвал дату презентации нового семейства iPhone
7 октября. Mossovetinfo.ru - Компания Apple во вторник, 13 октября проведет презентацию семейства iPhone 12, сообщение о предстоящей презентации опубликовано на официальном сайте компании. О...