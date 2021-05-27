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Другое     27.05.2021 10:59

Ученые из Германии увидели связь тромбоза и вакцины AstraZeneca

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцины  тромбоз  исследования 

27 мая. Mossovetinfo.ru — Группа исследователей из университета Гете во Франкфурте, заявила, что установила причину образования тромбов у некоторых пациентов, получивших вакцины от коронавируса AstraZeneca и Johnson & Johnson, сообщает Financial Times.

По данным ученых, используемый в этих вакцинах спайковый белок коронавируса, доставляется не в цитозольную жидкость клетки, а непосредственно в ядро. Там он начинает мутировать, при этом не может связать с клеточной мембраной. В результате у одного пациента из 100 тысяч это приводит к образованию тромбов.

В тоже время другие вакцины, созданные на основе РНК (такие как Pfizer и Moderna), доставляют спайковый белок коронавируса непосредственно в клеточную жидкость, в результате это не приводит к образованию тромбов.

При этом, как пишет FT, гипотеза немецких ученых является лишь одной из нескольких гипотез связи между применением вакцин и возникновением тромбоза у некоторых пациентов.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцины  тромбоз  исследования 

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