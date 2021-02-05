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Другое     05.02.2021 15:41

Найдена причина китайского происхождения коронавируса

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Теги:  коронавирус  COVI-19  Китай  исследование 

5 февраля. Mossovetinfo.ru – Ученые из США, Великобритании и Германии в результате исследования установили, почему коронавирус возник в Китае, результаты исследования опубликованы в журнале Science of the Total Environment.

Ученые установили, что глобальные климатические изменения привели к изменению природной среды в Южном Китае и привели к резкому увеличению видового разнообразия летучих мышей, которые стали резервуарами для распространения нового коронавируса.

Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) началсь в мире в конце 2019 года. По данным ВОЗ в результате коронавирусной инфекцией заболели 105 миллионов человек, более 2 миллионов скончались в результате заболевания.


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Теги: 
коронавирус  COVI-19  Китай  исследование 

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