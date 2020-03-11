11 марта. Mossovetinfo.ru – Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) обратился к правительствам европейских стран с просьбой обеспечить проведение чемпионата Европы по футболу 2020 года несмотря на вспышку заболевания коронавирусом, сообщает AP со ссылкой на источник.



УЕФА считает, что город может принимать матч Евро-2020 если в нем имеется инфраструктура для лечения заболевших коронавирусом, а также условия для обслуживания десятков тысяч болельщиков.



В УЕФА также опровергли информацию о том, что футбольные федерации европейских стран обратились в УЕФА с просьбой отложить проведение Евро-2020. Подобные запросы в УЕФА не поступали.



Чемпионат Европы по футболу 2020 года должен пройти с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. В России матчи Евро-2020 принимает Санкт-Петербург. В УЕФА отметили, что готовы перенести ряд матчей из одного города в другой, если этого потребует ситуация с коронавирусом.