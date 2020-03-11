Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Другое     11.03.2020 08:55

УЕФА просит обеспечить проведение Евро-2020 в срок, несмотря на коронавирус

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  УЕФА  футбол  Евро-2020  коронавирус 

11 марта. Mossovetinfo.ru – Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) обратился к правительствам европейских стран с просьбой обеспечить проведение чемпионата Европы по футболу 2020 года несмотря на вспышку заболевания коронавирусом, сообщает AP со ссылкой на источник.

УЕФА считает, что город может принимать матч Евро-2020 если в нем имеется инфраструктура для лечения заболевших коронавирусом, а также условия для обслуживания десятков тысяч болельщиков.

В УЕФА также опровергли информацию о том, что футбольные федерации европейских стран обратились в УЕФА с просьбой отложить проведение Евро-2020. Подобные запросы в УЕФА не поступали.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года должен пройти с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. В России матчи Евро-2020 принимает Санкт-Петербург. В УЕФА отметили, что готовы перенести ряд матчей из одного города в другой, если этого потребует ситуация с коронавирусом.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
УЕФА  футбол  Евро-2020  коронавирус 

Возврат к списку

Лента новостей

09:26 В мире В Китае назвали сроки распространения коронавируса

08:55 Другое УЕФА просит обеспечить проведение Евро-2020 в срок, несмотря на коронавирус

08:30 В России Какие товары подорожают в России из-за падения курса рубля

20:47 Власть В Москве до 10 апреля отменены массовые мероприятия численностью более 5000 человек

16:43 Власть Госдума приняла во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию

Актуальные материалы

14:29 Происшествия Коронавирус живет в воздухе более 30 минут — эпидемиологи

08:41 Общество Какой будет погода в Москве с 10 по 15 марта

12:04 Власть За нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса грозит уголовная ответственность - власти Москвы

09:41 Город (Москва и область) В Москве началась проработка концепции временного инфекционного центра

21:11 Власть Собянин подписал указ о введении в Москве режима повышенной готовности из-за коронавируса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru